Олексій Данілов зазначив, що потрібно бути максимально готовими.

Росія готується до 24 лютого до активізації наступу, бо хочуть до річниці якихось досягнень.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з радянського "совку", і вони вважають, що якщо є якась річниця, то вони до цієї річниці мають мати якісь досягнення. Тут немає ніякої таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити. І це не є ніякою новиною", - зазначив він.

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Данілов сказав, що окупанти мають завдання вийти на межі Донецької та Луганської областей. За його словами, також хочуть якихось досягнень на Запорізькому напрямку, проводять розвідувальні дії щодо наших оборонних можливостей.

"Зараз вже тиждень роблять спроби зрозуміти, що відбувається на Запорізькому напрямку в нас з точки зору оборони. Там пробують. І зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу", – сказав він.

При цьому додав, що тут новини ніякої немає.

На уточнююче запитання чи можливий повтор лютого 2022 року, коли окупанти пішли в наступ і дійшли майже до Києва, Данілов зазначив, що "наша країна лютого 2022 і лютого 2023 року - це інша ситуація. За його словами, зараз "пильність на кордонах інша і ЗСУ зараз зовсім в іншому стані".

Данілов зазначив, що потрібно бути максимально готовими, бо "це війна і ворог підступний".

Можливий новий наступ Росії: подробиці

Ссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що наступ Росії у війні проти України може розпочатись через один-два місяці.

"У росіян зараз відбувається максимальна концентрація, вони готуються до наступу. Для нас це не є несподіванкою. Ми розуміємо, що через місяць-півтора-два вони будуть починати активні дії, задіяні всі максимальні ресурси, які є на території Росії", - сказав Данілов.

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.