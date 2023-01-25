Окупанти серйозно готуються до активних дій, у тому числі намагаються вербувати кримінальних авторитетів у Харківській області.

Наступ Росії у війні проти України може розпочатись через один-два місяці.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону.

"У росіян зараз відбувається максимальна концентрація, вони готуються до наступу. Для нас це не є несподіванкою. Ми розуміємо, що через місяць-півтора-два вони будуть починати активні дії, задіяні всі максимальні ресурси, які є на території Росії", - сказав Данілов.

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Він також розповів, що росіяни ведуть діяльність з вербування громадян, переважно у Харківській області.

"Більше того, можу сказати, що 5-те управління ФСБ продовжує працювати на території України, намагаються залучити кримінальних авторитетів, особливо із Харківської області. Ми все це відслідковуємо, і я хочу звернутись до цих молодих людей, які перебувають в ОАЕ: хлопці, коли ви повернетесь на батьківщину, ви всі будете сидіти за ґратами. Треба захищати країну, а не бавитись з ФСБ", - наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, у найближчий час на Україну може бути здійснено багато інформаційних атак за допомогою тих агентів впливу, які в Україні досі присутні.

Можливий наступ РФ: подробиці

Українська розвідка очікує, що після заміни командувача Об'єднаного угруповання російських окупантів в Україні на Валерія Герасимова, росіяни змінять тактику. Як розказали у ГУР, "почерк" нового очільника окупаційних військ уже відчутний.

Експерти наголошують, що перестановки пов'язані, зокрема, із боротьбою в оточенні президента РФ Володимира Путіна.

Пентагон акцентує, що чергові перестановки підтверджують системні проблеми росіян.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ залишили Соледар. Натомість українські військові закріпились на раніше підготовлених рубежах.