На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без змін.

Упродовж доби російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

"Для досягнення раніше заявлених цілей, незважаючи на значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків – обороняється", - йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь.

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Ворожих обстрілів, зокрема з мінометів та артилерії, зазнали райони десятків населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій області.

Зокрема, на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк, на Новопавлівському – Вугледар, Велика Новосілка та Времівка.

На Лиманському напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине та Ямполівка, на Авдіївському – обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку.

На Херсонському напрямку окупанти вчергове обстріляли з артилерії передмістя та місто Херсон.

Війна в Україні: яка ситуація на фронті станом на 26 січня

Вранці 26 січня Генштаб української армії повідомив, що вороги були активні в Донецькій і Луганській області. У Генштабі додали, що наші воїни відбили атаки противника на Донбасі в районі 10 населених пунктів, у тому числі в районі Бахмута і Вугледара.

Росія під час боїв за Соледар на Бахмутському напрямку втратила стільки ж людей, скільки у двох війнах проти Чеченської республіки Ічкерія.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять близько 123 тис. 860 осіб. Крім того, ліквідовані, зокрема, 452 РСЗВ.