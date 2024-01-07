За словами "Цезаря", якщо партнери сьогодні не допоможуть Україні озброєнням, завтра вони будуть "за це платити своєю кров'ю".

Представник легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" різко звернувся до західних партнерів України, закликавши їх надати ЗСУ всю необхідну зброю для перемоги над агресором, щоб не допустити поширення війни далі.

За його словами, нині на фронті немає "тієї підтримки" в необхідному обсязі.

"Якби б ми отримали все, що необхідно, і вчасно - війна би завершилась уже в 22-му році. ... Це вилилося в невдале проведення контрнаступу. Але знову ж таки - в нас є сили, аби стримувати агресора", - сказав військовий.

Він прогнозує, що ближче до березня президент Росії Володимир Путін буде знову намагатися продемонструвати "хоч якусь перемогу".

"Західній Європі та США необхідно зрозуміти, що ... якщо Україна впаде, наступною буде Польща, наступними будуть країни Балтії. ... Що буде робити німець? 4% німців готові піти захищати Німеччину добровільно, 5 - за призовом. Інший 91% спробує врятувати... своє цінне життя", - каже "Цезар".

Тож російський доброволець звернувся до країн Заходу з вимогою якнайшвидше забезпечити ЗСУ і добровольчі батальони необхідною зброєю.

"Якщо ви не дасте нам сьогодні "залізо" - завтра ви будете за це платити своєю кров'ю. І ви побачите, що таке Буча по-справжньому і що таке Ізюм, де люди очі боялися підняти. І де всі посадки у трупах - дітей, жінок. Вони що, хочуть це самі побачити власними очима? Краще не треба. Дайте нам зброю, ми все зробимо самі", - закликав "Цезар".

Військова допомога Заходу Україні - останні новини

США незабаром не зможуть забезпечувати Patriot в Україні ракетами. Про це написало видання The New York Times. За словами одного з майорів ЗСУ, завдяки іноземним партнерам вдалося створити над Україною щит, і якщо партнери відвернуться, то країна повернеться до початку війни, коли люди не виходили з укриттів, а окупанти намагалися перетворити міста на руїни.

Також УНІАН повідомляв, що президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила за надання зброї Україні.

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