Вона назвала це гарантією того, що агресія РФ не продовжиться у наступному році.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова закликала передати Україні зброю для захисту від російської агресії.

У мікроблозі X (Twitter) вона відреагувала на черговий масований російський обстріл України, назвавши його ще одним звірством. Чапутова зазначила, що загарбники випустили по території України рекордну кількість ракет і безпілотних літальних апаратів, щоб тероризувати мирне населення.

"Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться в наступному році - це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту", - додала президентка Словаччини.

Чи передає Словаччина зброю Україні?

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня на позачергових парламентських виборах в Словаччині перемогла опозиційна партія Smer-SD, яку очолює Роберт Фіцо.

Згодом він сказав, що народ країни має більші проблеми, ніж Україна, тому військова допомога надаватися не буде. Водночас в МЗС Словаччини дали обіцянку дотримуватися приватних контрактів на постачання зброї.

Зузана Чапутова заявляла, що поважає цю позицію, однак вимагає розуміння, що допомога Україні стосується і безпеки їхньої країни.

У листопаді стало відомо, що парламент Словаччини затвердив новий уряд, підтримавши програму, яка передбачає й припинення державної військової допомоги Україні,

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