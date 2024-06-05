Зараз найгарячішим є Покровський напрямок, повідомив речник ОСУВ "Хортиця".

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції Сил оборони вздовж усієї лінії відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця", яке є об'єднанням Збройних сил України.

Є ймовірність, що основні зусилля російських військ будуть зосереджуватися на намаганні прорвати нашу оборону і розвинути наступ у напрямку Покровська, Мирнограда та міста Селідове, про це повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ Назар Волошин. "На тлі прикутої уваги до ситуації на півночі Харківщини, не слід забувати про Донеччину та Луганщину, де тривають найбільш активні бойові дії. Це Куп'янський, Сіверський, Покровський та Курахівський напрямки. За минулу добу на всій лінії фронту відбулося 110 бойових зіткнень, у зоні нашої відповідальності - 97", - сказав Волошин.

За його словами, ворожа армія не полишає своїх спроб і продовжує обстрілювати позиції наших захисників та цивільної інфраструктури. Так, станом на ранок лише за цю добу було зафіксовано майже 470 обстрілів і 22 удари дронами-камікадзе

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Він зазначив, що найгарячішим наразі є Покровський напрямок, де протягом минулого тижня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося майже 220 бойових зіткнень.

"Це райони населених пунктів Калинове, Євгенівка, Сокіл, Новоолександрівка, Яснобродівка, Невельське та Нетайлове. Станом на зараз там тривають п'ять боїв на тому напрямку, ще одну атаку відбили. Активним ворог залишається в районі Очеретиного, звідки ворог намагатиметься вклинитися в наші бойові порядки", - додав Волошин.

На запитання, чи можливо, що РФ обрала цей напрямок для свого головного удару під час літньо-осінньої наступальної кампанії, Волошин відповів: "Можливо, ймовірно й так. Адже після того, як Росія кинула чималі сили на захоплення селища Очеретине, вони прориваються до магістралі Покровськ-Костянтинівка, проводять чималі штурмові дії. Намагаються протиснутися, однак наші групи знищують їх".

У центрі уваги війна в Україні - важливі новини

За інформацією німецького військового оглядача Bild Юліана Рьопке, ЗСУ різко змінили тактику і почали завдавати ударів вглиб російської території американськими ракетами. Зокрема, він відзначає, як Сили оборони України знищують коштовні російські цілі на території Бєлгородської та Курської областей.

Напередодні Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті - між російськими окупантами та Силами оборони України протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. З початку цієї доби відбулося ще 38 зіткнень.

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