Від початку доби триває бій в районі міста Вовчанськ, але ситуація контрольована.

У Харківській області Збройні сили України посилюють передній край оборони.

"Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень", - йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

За уточненою інформацією Генштабу, ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 61 авіаудар (зокрема, скинув 82 КАБи), здійснив понад чотири тисячі обстрілів, серед них 120 - із реактивних систем залпового вогню.

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"Вчора Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 15 районів зосередження особового складу, пункт управління, район зосередження озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, базу пально-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію, станцію РЕБ, наземну станцію управління БПЛА, три засоби ППО та два інших важливих об’єкти противника", - відзначається у зведенні.

При цьому, вже сьогодні відбулося 38 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили два авіаудари із застосуванням шести керованих авіабомб, 550 обстрілів позицій українських військ. Також ворог задіяв для ударів 19 дронів-камікадзе.

Як відзначає Генштаб, на Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Українські захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

"За уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 127 осіб, з них 41 – безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, чотири артилерійські системи, 15 БпЛА, 15 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено два склади з боєприпасами та 21 укриття особового складу", - додали у Генштабі.

Крім того, на Лиманському напрямку, в Серебрянському лісі, одна атака окупантів відбита. Водночас, тривають бойові дії в районах Невського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося три бойових зіткнення: дві атаки відбито в районі Верхньокам’янського, триває бій біля села Виїмка. Водночас, на Краматорському напрямку ситуація напружена - від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки. Противник успіху не має.

На Торецькому напрямку окупанти безуспішно намагаються наблизитися до українських позицій у районі Білої Гори. Триває бій. При цьому, на Покровському напрямку противник здійснює спроби просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито, іще п’ять - тривають. Ситуація контрольована.

"Сили оборони завдають окупантам системного вогневого ураження. Так, зокрема, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 450 загарбників вбитими та пораненими, знищено чотири танки, сім бойових броньованих машин, три гармати, 16 автомобілів, п’ять БпЛА та три засоби РЕБ. Крім того, злетіли у повітря два склади з боєприпасами та один – з пальним", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Курахівському напрямку українські воїни відбивають ворожий штурм у районі Георгіївки.

Разом з тим, від початку доби на Времівському напрямку тривають два боєзіткнення біля Урожайного. Окупанти, при підтримці танка та двох БМП, намагалися прорвати українську оборону. Танк і одна бойова машина піхоти знищені. Інша БМП відійшла. Бій продовжується – наші воїни знищують ворожих штурмовиків.

Також невдалою була спроба ворога просунутись на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб витіснити українські підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Атака російських загарбників зазнала невдачі. Втрат позицій не допущено.

Війна в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 2 червня речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що Збройні сили України контролюють десь близько 70 % міста Вовчанськ. У місті та його околицях точаться жорстокі бої з окупантами.

Аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська просунулися біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці.

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