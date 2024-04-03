У запас підуть військові строкової служби ЗСУ та Державної спецслужби транспорту.

До кінця весни звільнено в запас зі строкової служби буде близько 7 тис. чоловік. Про це Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ повідомило у відповідь на запит NV.

У Генштабі уточнили, що звільнені в запас, згідно з указом президента Володимира Зеленського, будуть військові строкової служби ЗСУ та Державної спецслужби транспорту.

Звільнення строковиків у запас

У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає звільнення в запас військових строкової служби. А 7 березня президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення в запас військових строкової служби. Демобілізація строковиків відбудеться у квітні-травні. Зокрема, звільнення в запас стосуватиметься тих строковиків, строк служби яких закінчився під час воєнного стану, і який продовжили понад встановлені строки.

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Сьогодні на Закарпатті демобілізували перших строковиків. У запас ЗСУ звільнено 25 військовослужбовців строкової служби з Чопського прикордонного загону. Як повідомила прес-служба Державної прикордонної служби, 11 військових із цього числа з власної ініціативи воювали проти окупантів у районі Бахмута.

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