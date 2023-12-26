Головне, щоб бійців було ким замінити, зазначив головнокомандувач.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що з Міністерством оборони України домовлено провести демобілізацію через 36 місяців за певних умов. Відповідну заяву він зробив на брифінгу в Києві.

"Я чітко розумію і знаю, що наші бійці зараз знаходяться у надскладних і дуже важких умовах, роблять свою справу. Завдяки ним ми можемо зараз з вами спокійно спілкуватися. Їм дуже і дуже важко. Це досить складна справа, - зазначив головнокомандувач ЗСУ. - Звісно, мені би хотілося би, щоби люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську - аби вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати".

Водночас, він сказав, що разом з Міністерством оборони було погоджено здійснити демобілізацію військових через 36 місяців зі сподіванням, що ситуація буде враховувати два чинники.

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"Перше про те, що не буде загострення на фронті. І по-друге, саме головне - що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це уже уряд, який взявся, скажімо так, реалізовувати цей закон (про мобілізацію - УНІАН), я думаю, чітко розуміє, які в нашої держави можливості. І я сподіваюся на те, що, все ж таки, через 36 місяців ми впораємося з цими завданнями", - наголосив Залужний.

За його словами, після демобілізації цим військовим знадобиться деякий час на відпочинок.

Як додало видання "Армія. Inform", Залужний висловив надію, що до 2025 року у командування буде достатньо часу, щоб підготувати заміну бійцям, які служать з початку широкомасштабного вторгнення.

"Але і уряд повинен розуміти, що почати цей процес треба буде в наступному році", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Мобілізація 500 тисяч українців - заява Залужного

Як писав УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування не робило жодного запиту з конкретними цифрами на мобілізацію, це не в його компетенції:

"Військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри (500 тисяч - УНІАН). Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно формує свої запити на боєприпаси, зброю і на людський ресурс. Це робиться на постійній основі".

Він підкреслив, що озвучувати ці цифри не може, тому що це є військовою таємницею.

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