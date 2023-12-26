Головнокомандувач прокоменутвав можливість мобілізації людей з інвалідністю чи тих, у кого є відстрочка.

Придатність до служби в армії не повинна визначатися групою інвалідності, а поняття "обмежено придатний" взагалі потрібно прибрати із законодавства. Висновок про придатність має робити безпосередньо військово-лікарська комісія. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі телемарафону.

"Ми (військове керівництво - УНІАН) погодилися з тим, що необхідно залишити два поняття у нашому законодавстві – це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби. Необхідно позбавитися такого поняття як обмежено придатний. Коли ми дамо відповідь собі на ці питання – придатний або не придатний, відповідно, ми зрозуміємо чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями як інвалід ІІ чи ІІІ групи", - пояснив він.

За словами Залужного, на сьогоднішній день оперування ступінню інвалідності при визначенні придатності людини до службби в армії не є актуальним.

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"Тому що вирішує придатність до військової служби не група інвалідності, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає чи придатна людина до військової служби, чи не придатна… Звичайно ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але це все буде вирішувати військово-лікарська комісія", - пояснив головнокомандувач.

При цьому Залужний зізнався, що йому особисто та Збройним Силам загалом важливо, аби армія отримувала необхідні поповнення. А які саме категорії громадян це будуть - це не є компетенцією військових.

"Те, хто яку буде мати відстрочку, або не буде мати, кого буде держава призивати - на сьогоднішній день, я вважаю, це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, які можуть це визначити", - сказав він.

Мобілізація в Україні: останні новини

19 грудня Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

Пізніше очільник Міноборони України Рустем Умєров говорив, що велика кількість людей армії нашої держави потрібна, щоб серйозно посилити лінію зіткнення з російськими окупантами, довжина якої становить понад три тисячі кілометрів.

Вчора, 25 грудня, очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія написав у своєму Telegram, що "військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових". За його словами, Кабмін займається розробкою правил мобілізації і відповідний законопроект має бути внесений урядом до ВРУ найближчим часом.

Чинна редакція законопроекту, який 25 грудня було внесено в парламент, передбачає скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби". Замість цього пропонується розподіляти чоловіків на придатних та непридатних до служби.

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