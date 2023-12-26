Законодавчі ініціативи щодо мобілізації подавало до Кабінету міністрів, ймовірно, безпосередньо Міністерство оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що не у компетенції військового командування подавати запити з конкретними цифрами на мобілізацію. Про це Залужний заявив в ефірі телемарафону, коментуючи законодавчі зміни, що стосуються військового права.

"Військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри (500 тис. – ред.) Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно формує свої запити на боєприпаси, зброю і на людський ресурс. Це робиться на постійній основі", – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Він підкреслив, що озвучувати ці цифри не може, тому це є військовою таємницею.

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"Що стосується безпосередньо цієї цифри. Ми цифру сформували, формували на наступний рік. Вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які ми можемо понести протягом наступного року", – вказав Залужний.

За його словами, Генштаб проводить запити на ресурс і здійснює планування на наступний рік, а потім показує орієнтовні цифри, які необхідні будуть для виконання завдань у наступному році.

"Всі ці пропозиції ми подаємо до Міністерства оборони, як до суб’єкта законодавчої ініціативи, який вже далі вирішує, яким чином ці потреби забезпечити: або шляхом формування законодавчих ініціатив, або заключення договорів і т. д. Тому наша позиція досить проста – нам необхідні снаряди, зброя, нам необхідні люди. Все решта – виконують відповідні органи, які мають на це повноваження", – пояснив військовий.

Він додав, що жодних подань будь-яких законопроектів ЗСУ або Генеральний штаб не робили до Кабінету міністрів. Вони не мають таких повноважень. Однак ЗСУ працювали з Міноборони, яке формує державну політику в області оборони.

"Міністерство оборони, ймовірно, подавало ці законодавчі ініціативи безпосередньо до Кабінету міністрів", – підсумував Залужний.

Посилення мобілізації

19 грудня Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

Пізніше очільник Міноборони України Рустем Умєров говорив, що велика кількість людей армії нашої держави потрібна, щоб серйозно посилити лінію зіткнення з російськими окупантами, довжина якої становить понад три тисячі кілометрів.

Вчора, 25 грудня, очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія написав у своєму Telegram, що "військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових". За його словами, Кабмін займається розробкою правил мобілізації і відповідний законопроект має бути внесений урядом до ВРУ найближчим часом.

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