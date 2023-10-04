Зеленський заявив, що Путін збільшує ядерну загрозу, тому що він зазнав невдачі.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що всі технічні фахівці схильні вважати, що ніхто насправді не думає про застосування ядерної зброї.

"На раціональному рівні це так, звичайно, нічого не можна вдіяти з божевіллям, але ніхто сьогодні не боїться ескалації, яка може призвести до ядерної війни", - заявив він, виступаючи на фестивалі міст.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін збільшує ядерну загрозу, тому що він зазнав невдачі.

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"Демонстрація ядерної зброї - це демонстрація не сили, а слабкості з боку росіян, тому що битва на полі і дипломатія не принесли бажаних результатів: вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на полі бою. За даними нашої розвідки, до кінця року ядерних загроз буде більше", - заявив він.

Ядерні загрози РФ - деталі

Президент Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук заявив, що Росії потрібно підірвати ядерну зброю на архіпелазі Нова Земля, щоб продемонструвати заходу рішучість "відстояти свою безпеку". Як приклад він навів випробування "ЦАР-бомби", що відбулися в 1961 році.

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