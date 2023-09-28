Після цього у відносинах із Заходом "все стане на свої місця", вважає він.

Росії потрібно підірвати ядерну зброю на архіпелазі Нова Земля, щоб продемонструвати Заходу рішучість "відстояти свою безпеку".

Про це пропагандистському "РИА Новости" заявив президент Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук. Як приклад він навів випробування "Цар-бомби", що відбулися в 1961 році. "Ось зараз точно така ж ситуація. Досить провести випробування на Новій Землі... Один разок хоча б. І все стане на свої місця", - сказав він.

Російські ЗМІ зазначають, що Ковальчук є не лише одним з ідеологів війни проти України, а й близьким другом Путіна. Його рідний брат є основним акціонером банку "Росія".

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Ядерні загрози РФ: останні новини

Нагадаємо, влітку Член наукової ради при Раді Безпеки РФ Сергій Караганов опублікував статтю, в якій заявив, що Росії доведеться завдати ядерного удару по Європі.

У російському Міністерстві оборони заявляли, що міністр Сергій Шойгу разом з главою "Росатому" Олексієм Лихачовим "здійснили обліт" Центрального полігону РФ на архіпелазі Нова Земля.

Раніше CNN опублікувало супутникові знімки, які свідчать про те, що США, Китай і Росія розширюють свої ядерні полігони.

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