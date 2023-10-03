За її словами, ця опція залишається, і вона "найгуманніша, найбільш травоїдна".

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала підірвати ядерну бомбу над Сибіром.

Вона розповіла, що якщо зробити термоядерний вибух над Сибіром, то нібито "ядерної зими не буде, і ніхто не помре від онкології, зате з ладу буде виведена вся радіоелектроніка і всі супутники".

За словами головного редактора пропагандистського видання RT, тоді "ми повернемося в який-небудь десь 93 рік - з дротовими телефонами".

"Чудово ж жили, я навіть буду рада, адже тоді мені не доведеться пояснювати дітям чому у всіх є гаджети, а у них немає", - заявила вона.

За її словами, ця опція залишається, і вона "найгуманніша, найбільш травоїдна".

"Я не бачу ніякого результату, крім приблизно такого. Подобається мені це чи ні", - додала пропагандистка.

Ядерні загрози сторони РФ

Президент Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук заявив, що Росії потрібно підірвати ядерну зброю на архіпелазі Нова Земля, щоб продемонструвати заходу рішучість "відстояти свою безпеку". Як приклад він навів випробування "ЦАР-бомби", що відбулися в 1961 році.

У червні російський диктатор Володимир Путін заявляв, що у Москви немає необхідності бити по Україні ядерною зброєю. Водночас світові лідери та експерти зазначають, що можливість застосування такого озброєння країною-окупантом зберігається.

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