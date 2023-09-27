Крім того, ліквідовано близько 320 окупантів.

Минулої доби Силами оборони України знищено 320 російських окупантів, а загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали близько 276 990 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також знищено багато ворожої техніки:

38 артилерійських систем (загалом – 6337),

24 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4948),

3 танки (4675),

4 бойові броньовані машини (8950),

1 засіб ППО (534),

29 автомобілів та автоцистерн (8792),

2 одиниці спеціальної техніки (927).

Також від початку повномасштбаного вторгнення знищено 792 ворожі РСЗВ, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 1529 крилатих ракет, 20 кораблів та катерів, 1 підводний човен.

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Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти впродовж минулої доби атакували на трьох напрямках фронту. Найгарячіше було під Мар’їнкою. Протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне Донецької області. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Також на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

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