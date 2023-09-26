Російські загарбники примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів в якості живого щита.

У Запорізькій області російські війська використовують приватні подвір’я, де проживають цивільні люди, як свої вогневі позиції. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів в якості живого щита", - йдеться у повідомленні.

Так, в Генштабі зазначили, що в населеному пункті Нове Запорізької області, російські війська використовують приватні подвір’я, де проживають цивільні люди, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу.

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Ситуація у Запорізькій області

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області на тлі контрнаступу ЗСУ суттєво зросли втрати російських окупантів. Загарбники судячи з усього, могли стикнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які б командування могло перекинути на цю ділянку фронту.

Аналітики ISW у своєму звіті зазначили, що 18 вересня на Таврійському напрямку, який включає захід Запоріжжя, за добу РФ втратила 313 військових. Це значно перевищило попередні втрати, коли Сили оборони знищували по 200 ворожих солдатів за день.

Оборонні дії на цій ділянці фронту ведуть російські повітряно-десантні війська, тоді як для "прикриття" частин прибули загони "Шторм-Z" із призовниками-в'язнями. Зазначалося, що це може знадобитись росіянам при можливому відході.

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