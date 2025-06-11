Такі БпЛА створені Службою для виконання завдання в глибокому тилу ворога та з урахуванням особливостей цілей ураження.

Для проведення спецоперації "Павутина" використали БпЛА, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами Служби безпеки України. Про це УНІАН повідомили джерела в спецслужбі.

"Вказані дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації", - зазначило джерело в СБУ.

Також, за словами співрозмовника, такі БпЛА створені Службою для виконання завдання в глибокому тилу ворога та з урахуванням особливостей цілей ураження.

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Операція "Павутина"

Як повідомляв УНІАН, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента Володимира Зеленського, а підготовка спецоперації відбувалася в умовах максимальної секретності.

Спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – модульні деревʼяні будиночки, котрі на території ворога розмістила у вантажні авто. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі - російські бомбардувальники.

Малюк наголосив, що українські бійці будуть бити ворога там, де він вважає себе недосяжним.

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