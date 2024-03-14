Головнокомандувач подякував усім добровольцям за захист України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців з Днем добровольця.

"Щиро вітаю вас з нашим спільним святом – Днем українського добровольця!", - написав гловнокомандувач.

Він зазначив, що плануючи напад на Україну росіяни прорахували всі українські сили і засоби для оборони. Вони бачили свою перевагу, але не врахували одного – духу і волі українських добровольців, які піднялися на захист України.

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Сирський згадав, як 10 років тому, 14 березня, вранці прямо з Майдану Незалежності сотні бійців Самооборони Майдану вирушили на вишкіл у Нові Петрівці на Київщині. Вони стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії України. За кілька днів добровольчі батальйони вже організовувались у багатьох містах України. "Вчорашні вчителі, лікарі, студенти, підприємці, спортсмени, айтівці зробили свій вибір - боронити незалежність України", - зазначив Сирський.

"Я памʼятаю обличчя в добробатах в зоні Антитерористичної операції на сході України, памʼятаю цю відвагу і шалену мотивацію. Це бійці, про яких мріє кожен командир, кожен воєначальник. У всьому світі", - поділився головнокомандувач.

"Так само я ніколи не забуду довжелезні черги до територіальних центрів комплектації у Києві в лютому 2022 року. Наплив був такий, що всіх охочих не встигали мобілізовувати. Командуючи обороною столиці, я дав наказ мобілізовувати усіх добровольців безпосередньо через бригади та батальйони, на базі сил територіальної оборони, бо розумів, що добровольці прийшли захищати свої родини, свої рідні вулиці та міста, свою країну.

Дивлячись на ті черги, я остаточно зрозумів, що росіянам не вдасться пройти парадом у Києві. Ні за три дні, ні за три місяці. Ніколи. Вони прорахувались знову, затягнувши себе і весь світ у страшну війну, яка неодмінно завершиться поразкою агресора, поразкою росії", - підкреслив Сирський.

Головнокомандувач подякував усім добровольцям. "Із важким серцем я вклоняюсь полеглим добровольцям. Ми не пробачимо ворогу жодну смерть", - сказав він.

"А ще я дякую усім майбутнім добровольцям. Дякую тим, хто прийде до війська завтра, післязавтра, за місяць. Дякую, що дивитесь вакансії у війську, що шукаєте для себе посаду, що переймаєтесь тим, як долучитись до оборони України. Ми зробимо все, щоб для кожного і кожної з вас знайшлось місце відповідне до ваших навичок, умінь і можливостей. Памʼятаймо, що Україна існує доти, доки є кому її захищати", - підсумував Сирський.

День українського добровольця

Щороку 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Свято було започатковано 2017 року, щоб гідно вшанувати хоробрих чоловіків і жінок, які ризикують своїми життями заради Батьківщини.

Дата Дня добровольця 14 березня обрана на честь подій 2014 року. Добровольці із Самооборони Майдану прибули на військовий полігон у Нових Петрівцях. З них сформували перший добровольчий батальйон, який брав участь в АТО. Одним із найвідоміших добровольчих батальйонів у наш час є полк "Азов", сформований у травні 2014 року в Маріуполі.

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