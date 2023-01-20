Міллі впевнений, що вирішальну роль у війні відіграє обсяг військового постачання для України.

Українським військам буде важко проводити деокупацію тимчасово захоплених територій від російських військ у 2023 році.

Про це на брифінгу заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. За його прогнозном, Україна зможе продовжувати оборону, а також стабілізувати ситуацію на фронті.

"З військової точки зору, я все ще вважаю, що цього року важко буде у військовому відношенні вигнати російські війська з усіх окупованих територій України. Це не означає, що це не станеться, але це буде важко", - пояснив свою позицію генерал.

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На думку Міллі, вирішальну роль у ході війни відіграє обсяг військового постачання від партнерів для України. Це може допомогти нашим військовим досягнути значних успіхів у контрнаступі.

"Я вважаю, що те, що може статися, це продовження оборони, стабілізація лінії фронту і це очевидно, і залежно від навчання та постачання обладнання, цілком можливо, що Україна досягла серйозних успіхів на тактичному і навіть операційному рівні та звільнила максимально велику територію", - наголосив він.

Новий контрнаступ ЗСУ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, що є як мінімум три перспективних локації для контрнаступу військових України на початку поточного року: Луганська область, Запорізька область та лівобережна частина Херсонської області

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 20 січня заявив, що нові поставки зброї дозволять Україні піти у наступ.

"Той факт, що сотні нових бойових машин піхоти, бронетехніки та бойових танків тепер надаються Україні, це матиме величезне значення для країни... Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію", - сказав Столтенберг.

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