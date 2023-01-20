Росія готується до нових наступів, тому терміново треба збільшити підтримку України, зазначив генсекретар НАТО.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") оголосили про значний новий пакет "бойових можливостей" для України.

"Я вітаю значний новий пакет бойових можливостей, оголошений на "Рамштайні" для самооборони України. Росія готується до нових наступів, тому терміново треба збільшити підтримку, аби створити можливість для України виграти і повернути окуповану територію", - повідомив Столтенберг у мікроблозі Twitter.

Як пише Spiegel, Столтенберг заявив, що нові пакети військової допомоги Україні допоможуть їй захиститись від нових наступів Росії та перейти до контрнаступу. Він також очікує подальшого розвитку дискусії про можливу поставку німецьких танків Leopard 2.

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"Той факт, що сотні нових бойових машин піхоти, бронетехніки та бойових танків тепер надаються Україні, це матиме величезне значення для країни... Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію", - сказав Столтенберг.

Військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 січня дев'ять країн (представники Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини) пообіцяли надавати Україні безпрецедентну оборонну підтримку для її успіху у відбитті російської агресії та вигнанні ворожих військ з тимчасово окупованих територій.

Сьогодні, 20 січня, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликав учасників засідання "Рамштайн-8" не сповільнювати темпи підтримки України. Міністр оборони США заявив, що Росія здійснює перегрупування, вербування і намагається переоснащувати свої війська.

Водночас Остін додав, що у Росії вичерпуються боєприпаси, але Іран і Північна Корея не визнають допомогу Російській Федерації у поповненні її армійських запасів.

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