У Білорусі незаконно вивезених дітей утримують у трьох місцях.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до травня цього року до Білорусі з тимчасово окупованих територій вивезли 2150 українських дітей, їх там перевиховують.

Як повідомив Радіо Свобода білоруський опозиційний політик Павло Латушко, у Білорусі їх утримують у трьох місцях.

"Моя команда Народного антикризового управління підготувала попередню доповідь про викрадення та переміщення українських дітей. Це три місця, де вони розміщуються на території Білорусі. Ми звертаємо особливу увагу на дітей-сиріт", – зазначив Латушко.

Він також стверджує, що українських дітей у Білорусі перевиховують.

"Ми встановлювали факти перевиховання українських дітей, коли їм розказують, що України як держави немає, що немає культури, історії України", – сказав білоруський опозиціонер.

Він зазначив, що білоруські правозахисники передають всю встановлену інформацію українській владі та Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

Депортація українських дітей

Раніше повідомлялося, що Білорусь може бути причетна до депортації понад двох тисяч українських дітей, яких вивезли в так звані табори відпочинку та санаторії, зокрема санаторій "Золоті піски" в Гомельській області та санаторій "Острошицький городок" і табір "Діброва" в Мінській області.

Українській владі відомо про примусову депортацію до Росії щонайменше 19 тисяч українських дітей, але насправді ця цифра значно більша.

Вас також можуть зацікавити новини: