Йдеться про величезну кількість українських громадян, яких Росія фактично тримає у полоні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Російська Федерація незаконно утримує за ґратами близько 27 тисяч українських цивільних заручників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лубінець сказав на брифінгу.

"За нашими даними, вже більше 27 тисяч цивільних заручників утримує Російська Федерація. Це шалена кількість наших громадян, яких росіяни фактично тримають у полоні", - сказав Лубінець.

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При цьому, як повідомив омбудсмен, на час початку повномаштабної загарбницької війни Росії проти України, на територіях, які нині окуповані, проживало близько 700 тисяч дітей.

"Скільки з них зараз залишились на тимчасово окупованій території, а скільки вивезли на територію РФ, ми не знаємо. Ми можемо тільки припускати. Але думаю, що після того, як ми звільнимо всі українські території, з'явиться можливість, принаймні приблизно розуміти, скільки дітей зараз перебувають на території РФ", - сказав Лубінець.

Водночас, омбудсмен зазначив, що вже відомо про примусову депортацію щонайменше 19 тисяч 453 українських дітей в Росію. Але насправді ця цифра набагато більша. Він уточнив, що є приблизне розуміння, де ці діти можуть знаходитись, бо немає механізму, аби підтвердити точне перебування українських дітей.

Також омбудсмен повідомив про наявність підтвердження, що через територію Білорусі, за безпосередньою участю влади Білорусі, відбувалось примусове переміщення і депортація українських дітей, цивільних заручників та військових полонених.

Війна в Україні - Росія вбиває дітей

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 483 дитини в Україні, ще майже тисячу українських дітей Росія скалічила.

Діти в Україні стають жертвами зокрема російських ударів з різного озброєння. Також росіяни вбивають дітей на окупованих територіях у чому самі й зізнаються, про що можна дізнатися в тому числі завдяки прослуховуванню їхніх розмов із родичами. Наприклад, у квітні колишній "вагнерівець" Азамат Улдаров зізнався в убивстві 40 дітей у підвалі багатоповерхівки в Бахмуті. А раніше в березні полонений окупант розповів про те, як застрелили 12-річного хлопця.

На початку квітня ЮНІСЕФ заявила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України, з 24 лютого 2022 року, в нашій країні загинули понад 500 дітей. І це лише вже підтверджені дані ООН. Реальна ж кількість напевно є набагато більшою.

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