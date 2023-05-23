У так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі вивезено більше двох тисяч українських дітей / фото REUTERS

 Білоруський уряд міг брати участь у депортації дітей з окупованих Росією територій України, повідомляє Euractiv з посиланням на звіт групи білоруської опозиції - Національне антикризове управління.

У звіті наголошується, що 2150 українських дітей, у тому числі сироти у віці від 6 до 15 років, були вивезені в так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі.

Стверджується, що українських дітей доставили в білоруський санаторій "Золоті піски" в Гомельській області і санаторій "Острошицький городок" і табір "Діброва" в Мінській області.

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У доповіді наголошується, що передача дітей В Білорусь була незаконною і порушувала Женевські конвенції і статут Міжнародного кримінального суду.

Перша група приблизно з 350 дітей прибула з окупованої Донецької області 5 і 6 вересня, за нею друга і третя групи в кінці вересня і середині жовтня, йдеться в повідомленні. Додаткові депортації дітей були здійснені в квітні і травні цього року. Дітей доставили автобусом до Росії з окупованих Росією територій України, а потім поїздом до Білорусі.

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"Лукашенко особисто розпорядився про переведення дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їх приїзду фінансовою та організаційною підтримкою", - йдеться у звіті.

Депортація українських дітей до Росії - що відомо

Раніше організація з безпеки і співробітництва в Європі у своєму звіті визнала масову депортацію дітей з України в Росію і заявила про порушення їх "прав і законних інтересів".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що встановлено імена 19,5 тисяч депортованих дітей, проте реальна їх кількість може бути більшою, оскільки щонайменше 200 тисяч дітей перебували на територіях, які окупувала Росія.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової у справі про масові депортації українських дітей.

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