Дівчина вела прямий ефір у соціальних мережах і розповідала, що хоче повернутися додому, коли окупанти "звільнять" місто.

У Дніпрі знайшли і затримали дівчину, яка заявляла про те, що чекає на окупантів. Ще вчора вона сміялася й обговорювала з другом "русский мир", а тепер її передали правоохоронним органам.

Відео із затриманням дівчини з'явилося в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

Фанатку "русского мира", яка явно не очікувала такої слави в мережі, не били та не принижували, зазначено в повідомленні. Її відвезли до правоохоронців.

"Місцезнаходження мадам встановили місцеві Обухівські хлопці. Ця мадам чекала поки нас "нарешті захоплять" і прийде русский мир", - додали в Telegram-каналі.

На відео дівчина стверджує, що користується звичайним кнопковим телефоном. Хоча ще вчора вона вела прямий ефір в Instagram, а для цього їй явно був потрібен смартфон.

Нагадаємо, раніше УНІАН вже повідомляв, що в соціальних мережах встановили інформацію про Валерію. Вона та її друг, з яким і велася розмова про "русский мир", родом з Лисичанська. Дівчина проживала у Харкові, але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона переїхала до Дніпра.

"Так, я теж вже сподіваюся, що нас захоплять - і я зберуся і поїду додому", - говорила Валерія.

Сидячи в мирному місті, фанатка окупантів розмірковувала про те, як сильно їй хочеться повернутися додому. Однак вона планувала повертатися лише тоді, коли її місто захоплять російські військові.

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