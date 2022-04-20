Окрім цього у Дрогобицькій громаді планують перейменувати вулиці, назви яких пов'язані з "русскім міром".

На Львівщині у рамках дерусифікації почали позбавлятися від радянських меморіалів. У місті Дрогобич демонтують "вічний вогонь".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів депутат Дрогобицької міської ради Михайло Задорожний.

"Історичний день із запізненням у 30 років. 20 квітня 2022 р. комунальні служби приступили до виконання рішення сесії Дрогобицької міської ради про проведення повної дерусифікації у Дрогобицькій громаді. Зараз відбувається демонтаж Меморіалу слави на перехресті вулиць Самбірської та І.Франка (так званий "Вічний вогонь")", - написав він.

Окрім цього депутат розповів, що 21 квітня на сесії міськради буде розглядатися питання про перейменування вулиць, назви яких пов'язані з "русскім міром". Задорожній наголосив, що Дрогобицька громада нарешті остаточно позбувається символів комуністичного минулого.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що мер Дніпра анонсував масштабну дерусифікацію міста.

Вас також можуть зацікавити новини: