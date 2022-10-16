Єдиний нюанс, на якому акцентують увагу прикордонники, пропуск на кордоні буде займати більше часу, ніж з документами.

Українці без документ зможуть заїхати на територію України, але це потребуватиме більше часу на кордоні, ніж зазвичай.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Тим українцям, у яких немає документів і все ж вони прибудуть на українську ділянку кордону, прикордонники забезпечать їх оформлення. Єдине - це може трохи довше за часом тривати, тому що необхідна перевірка Для того, щоб встановити особу, і надалі вони будуть пропущені на територію України", - сказав він.

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Демченко підкреслив, що якщо українці знаходяться в країнах, де вони можуть звернутися в дипломатичні установи та зробити собі посвідчення особи на повернення в Україну, то краще це зробити.

Війна в Україні:

На кінець липня 2022 року тимчасовий захист в Європі офіційно отримали 3,7 мільйона біженців з України, в лідерах були також Польща, Німеччина і Чехія.

Тоді найбільше українців отримали статус тимчасового захисту в Польщі - 1,234 мільйона. Разом з тим, як повідомляла Польська прикордонна служба, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країну прибуло 4,968 мільйона громадян, а виїхали в Україну – близько 3 мільйонів.

Наприкінці вересня повідомлялося, що за найгіршого сценарію Україну можуть залишити ще до 5 млн громадян.

14 жовтня було розширено повноваження низки консульств України за кордоном для прискорення порядку видачі тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну. Йдеться про консульства в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії.

Згідно з постановою № 57 та змінами в порядку перетину кордону, громадяни України до 18 років пропускаються на територію держави за наявності свідоцтва про народження. Відтепер і людей старше 18 років, які втратили свої документи, також пропускають за наявності свідоцтва про народження.

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