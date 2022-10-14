"Розпорядження" надійшло від так званого "директора" порту.

Всі іноземні судна, які перебувають в порту тимчасово окупованого Херсона, повинні підняти прапор Російської Федерації. Дане розпорядження надійшло від так званого "директора" порту.

Про це повідомили власні джерела УНІАН.

У відповідному "документі" зазначено, що всі іноземні судна, які перебувають в тимчасово окупованому Херсоні, отримали розпорядження підняти прапор РФ як другий. Дане "розпорядження" пов'язане з нібито "прийняттям" Херсонської області України до складу Росії.

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"Рішення" на судах повинні були виконати до 13 жовтня.

Варто відзначити, що практика підняття на судні прапора країни того порту, в якому корабель знаходиться, існує в світі. Найчастіше це роблять, щоб не наражати екіпаж та майно на небезпеку.

Спроба анексії територій України - що відомо

Росіяни 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву переговори. У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

2 жовтня стало відомо, що Конституційний суд РФ підтримав привласнення окупованих територій України - "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей. Вже призначені "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

При цьому у Кремлі не можуть визначитися з "кордонами" тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей через контрнаступ ЗСУ.

З моменту оголошення про анексію ЗСУ вже звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій областях. Незважаючи на це 5 жовтня Путін затвердив ратифікацію договорів про прийняття "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що всі 30 країн-членів НАТО ніколи не визнають анексію Росією будь-яких українських територій. 12 жовтня Генасамблея ООН прийняла резолюцію про територіальну цілісність України. 143 країни проголосували" за "прийняття цієї резолюції, 5 - "проти", а ще 35 - "утрималися".

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