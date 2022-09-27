Цей сценарій стане реальним у випадку затягування війни.

За найгіршого сценарію Україну можуть покинути ще до 5 млн громадян, окрім 1,2 млн, які вже виїхали з країни з 24 лютого.

Як повідомила прес-служба Національного агентства з питань державної служби, про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

"З 24 лютого до 19 вересня з України виїхали близько 8,4 млн людей. В’їхали за цей час – 7,2 млн. Наразі за кордоном перебувають 1,2 млн людей з України. Вагому частину із них, окрім жінок із дітьми, складають малий прикордонний рух, відрядження, відпустки, виїзд іноземців у перші дні війни, перетин кордонів з метою пільгового ввезення автомобілів, тощо", - цитує прес-служба Лібанову.

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Вона припускає, що, окрім понад мільйона українців, які вже перебувають за кордоном, Україна може додатково втратити щонайменше 500-600 тисяч людей. Водночас максимальна кількість емігрантів може сягнути 5 млн. Цей сценарій стане реальним у випадку затягування війни. За таких умов існує ризик, що після скасування воєнного стану до українок з дітьми почнуть переїздити чоловіки.

"У світі відбувається жорстка конкуренція за трудові ресурси. Європа старішає сильніше за Україну і компенсує це старіння емігрантами. Українці, що виїхали, є добре освіченими, значну їх частину складають діти шкільного і студентського віку. Відтак, якщо ця хвиля емігрантів пробуде у Європі більше року, є ризик, що більшість не повернеться додому", - підкреслила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень.

Лібанова наголосила на важливості комунікації з громадянами за кордоном, аби уникнути найбільш негативного сценарію.

"Люди мають відчувати себе українцями і зберігати зв’язки з Україною. Для цього потрібні зусилля як на рівні держави, так і місцевих громад, шкіл, садочків, роботодавців. Важливо, аби роботодавці зберігали зайнятість працівників, які виїхали з України. Інакше після війни втратимо робочу силу. Відзначу, що з початком війни в Україну повернулися близько 180 тисяч чоловіків, які виїхали з країни раніше. Вони верталися свідомо, із рішенням захищати свої країну. На такий рівень свідомості робимо ставку, коли аналізуємо перспективи повернення українців з-за кордону", - зауважила Лібанова.

Українські біженці

Президент Володимир Зеленський заявляв, що через війну понад 12 млн українців були змушені залишити свої домівки, а понад 5 млн із них виїхали за кордон.

За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні, переважна більшість (91%) опитаних українських громадян хочуть лишатися жити і працювати в Україні.

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