Обстріляно Слов’янськ, Краматорськ та Дружківку.

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали численних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області.

"Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що від ворожих ударів загинули мирні люди, а загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

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Також значиться, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.

Удар по Краматорську в ніч на 2 лютого

У ніч на 2 лютого російські загарбницькі війська вдарили по Краматорську Донецької області ракетою "Іскандер-К". Російські загарбники влучили ракетою по житловому будинку. Внаслідок атаки зруйновано повністю один під’їзд, решта два під’їзди вцілілі, але зазнали пошкоджень.

Щонайменше дві людини загинули внаслідок атаки, вісім поранені (з них двоє – у важкому стані).

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