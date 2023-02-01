У Донецькій ОВА повідомили, що внаслідок удару будинок повністю зруйновано.

Ввечері у середу, 1 лютого, російські окупаційні війська вдарили по Краматорську Донецької області. Ракетою поцілили в житловий будинок у центрі міста.

Як повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, внаслідок російської атаки загинуло щонайменше 2 людей. Ще семеро – дістали поранень.

"Щонайменше двоє загиблих і семеро поранених – такі наслідки обстрілу Краматорська, зафіксовані на цю хвилину. Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували", – йдеться у повідомленні.

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На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби. Триває розбір завалів зруйнованого будинку.

"Ймовірно, що під ними можуть бути люди. Про хід рятувальних робіт повідомлятиму додатково", – додав Кириленко.

Обстріли Краматорська

На початку січня окупанти вдарили по Краматорську (Донецька область). Як повідомили у Краматорській міськраді, внаслідок удару зруйновані заклади освіти та житлові будинки.

Міністерство оборони Російської Федерації цинічно пояснило свої наміри. У відомстві заявили, що удар по житлових будинках та навчальних закладах міста був "операцією відплати".

Крім того, 20 січня 2023 року російські загарбники завдали ракетний удар по Краматорську. Ворожа ракета впала поблизу дитсадка, загинула людина.

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