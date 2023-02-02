На місці удару працює понад 100 поліцейських.

У ніч на 2 лютого російські загарбницькі війська вдарили по Краматорську Донецької області ракетою "Іскандер-К".

Про це повідомляють у поліції Донецької області. За останнім даними, внаслідок удару пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, один з них повністю зруйновано. За попередніми даними, загинуло троє мирних людей, ще 20 отримали поранення.

"Ворожа атака сталася о 21:45. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину Росії. На місці працюють 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що під завалами ще можуть залишатися люди. Мешканців пошкоджених будинків евакуюють до пункту прихистку.

Удар по Краматорську

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники цієї ночі влучили ракетою по житловому будинку у Краматорську.

Спочатку голова Донецької ОВА повідомив про щонайменше двох загиблих і сімох поранених, пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла.

Наразі триває розбір завалів, адже під ними можуть знаходитися люди. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та медики.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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