Ліквідовано також, зокрема, один ворожий засіб ППО, поділився командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Втрати Росії в Україні на Таврійському напрямку за добу величезні. Там супротивник за добу залишився без 43 одиниць військової техніки та 594 осіб.

Ліквідовано, зокрема, 19 ворожих безпілотників, шість артилерійських систем, пять бойових броньованих машин, чотири авто, три танки, два протитанкових ракетних комплекси, один засіб протиповітряної оборони та одну реактивну систему залпового вогню, повідомив бригадний генерал Збройних сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram.

За його даними, знищено також три склади боєприпасів і ще один важливий ворожий об’єкт. Крім того, пошкоджено 30 одиниць військової техніки загарбників.

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"На Таврійському напрямку ворог завдав дев'ять авіаударів, провів 45 бойових зіткнень та здійснив 1 072 артобстріли. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1 170 вогневих завдань", - поділився офіцер.

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Українські воїни вже тривалий час ведуть контрнаступальні дії на частині півдня й сходу української держави. Росіяни зазнають величезних втрат. Загальні втрати ворога на 15 листопада 2023 року становили приблизно 314 тис. 290 осіб. Станом на 16 число відомо про ліквідацію близько 315 тис. 620 супротивників.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що зараз на українській землі в рази більше російських військових, аніж на початку повномасштабного вторгнення (було 180 тисяч, а стало - 400 тис.), однак ефективність цього угруповання набагато нижча, оскільки РФ не може забезпечити окупантів усім необхідним.

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