Українські захисники ліквідували на лівобережжі майже півсотні окупантів.

У ЗСУ розповіли, як підступний ворог вдається до хитрощів, щоб проміряти напрямки майбутніх атак.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, вчора була довготривала повітряна тривога, яка була пов’язана із польотом російського носія "Кинджалів" Міг-31К. Як тільки пролунав "відбій", ворог спрямував по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Зазначається, що, на щастя, ракета влучила в поле.

"Але це чіткий сигнал про необхідність дотримання заходів безпеки під час тривог. Ворог випробовує нас на міцність, витримку і стійкість. Імовірно проміряє напрямки майбутніх атак", - наголосили у Силах оборони.

Відео дня

Також протягом доби противник завдав шість авіаційних ударів, застосував керовані авіаційні ракети Х-59 в напрямку Кіровоградщини та Криворіжжя. Одну ракету збито, інша влучила по відкритій території.

По прифронтових територіях Херсонщини ворожа тактична авіація продовжувала спрямовувати керовані авіабомби, їх обліковано 12 одиниці. Зокрема, ворог атакував Берислав та Новоберислав. Пошкоджено хлібозавод. Також окупанти завдали 4 удари FPV-дронами та скинули з БпЛА інших модифікацій 14 осколкових боєприпасів по різних прибережних населених пунктах Херсонщини.

"За минулу добу ворог здійснив 11 обстрілів населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей. По самому Херсону гатили 5 разів, обстріляні Осокорівка, Берислав, Шляхове, Велетенське, Садове, Очаків. Внаслідок обстрілів 5 цивільних поранено, пошкоджено багатоповерхівку та понад півтора десятка приватних будинків, будівлю дитячого садочка, прилеглі лінії газо- та електропостачання", - йдеться у повідомленні.

У Чорному морі наразі перебуває один російський корабель, ще один - в Азовському морі. Ракетоносії заведені в пункти базування.

"Море помірно штормить. Поблизу Очакова здетонувала викинута штормом на берег морська міна. Пошкоджено дві адміністративні будівлі", - розповіли у пресслужбі.

Водночас за минулу добу українські захисники ліквідували 47 окупантів. Знищено 12 гармат, сім одиниць автобронетехніки, склад боєприпасів та спостережний пункт.

Ситуація на півдні України - останні новини

На півдні тривають маневри противника, ротація підрозділів, налагодження спроб впорядкування логістики військ. Водночас контрбатарейні та інші заходи Сил оборони на лівобережжі, забезпечують вогневий контроль за основними напрямками руху ворога та вибиття його з вогневих позицій на відстань від 3 до 8 км.

Зокрема, напередодні було ліквідовано 23 окупанти, знищено 8 гармат, три розвідувальні БпЛА "Мерлін", два розвідувальні БпЛА "Орлан-10", чотири FPV-дрони тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: