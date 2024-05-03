Детонатор спрацював від сигналу GPS: росЗМІ розкрили, як і чим підірвали Кримський міст

Слідчі вважають, що восени 2022 року міст підірвала Служба безпеки України.

У жовтні 2022 року Кримський міст підірвали саморобним вибуховим пристроєм потужністю, еквівалентною 10 тоннам тротилу. В його основі було тверде ракетне паливо, заховане у бобіни поліетиленової плівки.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант" з посиланням на матеріали слідств. Слідчі нібито встановили, що плівка на 22 палетах вагою 22,7 тонни, була відправлена ​​з Одеси до болгарського міста Русе. Звідти поїхала до грузинського Поті, а потім до Єревану. У терміналі "Трансальян" вантаж розмитнили, замінивши частину супровідних документів.

4 жовтня плівку ввезли через грузино-російський кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс", а за два дні доставили на оптову базу в Армавірі (Краснодарський край). Там палети завантажили в машину International ProStar із причепом, якою керував громадянин Росії Махір Юсубов. Водій нібито не знав про плани та мав доставити плівку від ульянівського ТОВ ПЕК-34 на адресу зареєстрованого у Сімферополі ТОВ "Екстра".

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У матеріалах справи зазначається, що такі складні переміщення були необхідні для того, щоб послабити до вантажу увагу силовиків. За висновками російських експерти, для детонації вибухової суміші використовувалася вибухова речовина іноземного виробництва на основі гексогену.

Детонатор, також прихований під плівкою, спрацював від сигналу GPS-навігатора "у момент проходження заздалегідь заданої точки маршруту" на 156 кілометрі ділянки автомобільної дороги Новоросійськ-Керч.

Внаслідок вибуху стався обвал двох прольотів мосту, що з'єднують 235-у та 236-у опори, а також пошкоджено 17 вагонів-цистерн вантажного поїзда. Слідком РФ вважає, що цей вибух організувала Служба безпеки України.

Україна знищить Кримський міст у 2024 - прогноз західних ЗМІ

У квітні 2024 року британський The Guardian писав, що Україна знищить Кримський міст до кінця року. ЗМІ у своєму прогнозі послалося на високопоставлених чиновників ГУР МО.

Так, стверджувалося, що українська розвідка планує реалізувати третю "фінальну" атаку по Кримському мосту, і що його знищення "неминуче". "Ми зробимо це в першій половині 2024 року", - сказало джерело з ГУР.

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