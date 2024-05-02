Тролінг стався в соціальній мережі "X".

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця влучно висміяв стійкість Кримського мосту, натякнувши, що 2024 року його опори остаточно знищать.

Як відомо, Україна за період повномасштабної війни кілька разів цілилася по мосту - попри пошкодження полотна, він вистояв. Однак, чи надовго? Кислиця в соцмережі X зробив публікацію-інтригу.

Чиновник показав фото, на якому перераховані основні типи мостів 2024 року. Їх шість: "Арочні мости", "Консольні мости", "Вантові мости", "Підвісні мости", "Зв'язані арочні мости" і "Керченські мости".

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Перші п'ять варіантів проілюстровані схематичними зображеннями конструкцій, але ось під підписом "Керченський міст" - порожньо. Ось фото:

Україна знищить Кримський міст у 2024 - прогноз західних ЗМІ

У квітні 2024 року британський The Guardian писав, що Україна знищить Кримський міст до кінця року. ЗМІ у своєму прогнозі послалося на високопоставлених чиновників ГУР МО.

Так, стверджувалося, що українська розвідка планує реалізувати третю "фінальну" атаку по Кримському мосту, і що його знищення "неминуче". "Ми зробимо це в першій половині 2024 року", - сказало джерело з ГУР.

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