Цю тактику американські пілоти почали застосовувати під час війни у В'єтнамі.

Українські пілоти використовують тактику, вперше розроблену ВПС США, щоб битися проти росіян в небі над лінією фронту. З’явилися відео останніх місяців, на яких українські пілоти виконують так звані місії "Дика ласка" (SEAD).

Як пише Business Insider, стратегія полягає в тому, що пілоти реактивних літаків спонукають протиповітряну оборону противника навести на них радари. Потім літаки відстежують джерело радіолокаційних хвиль та завдають ударів американськими високошвидкісними ракетами AGM-88 (HARMs), перш ніж російські системи випустять ракети "земля-повітря".

Тактика SEAD - що вона означає

Військово-повітряні сили США започаткували тактику SEAD у війні у В’єтнамі. Так званим літакам Wild Weasel ("Дикі ласки") було доручено знищити радари протиповітряної оборони противника, щоб звільнити шлях для штурмовиків.

Відео дня

"Дикі ласки" мали радіолокаційні приймачі для визначення місця протиповітряної оборони противника і спочатку були озброєні бомбами, а пізніше спеціальними ракетами, які могли вражати радар.

Термін "дика ласка" походить від Project Wild Weasel. За даними Національного музею ВПС США, ця стратегія протидії ЗРК ВПС США використовувала прямі атаки для придушення протиповітряної оборони противника .

Ці місії, які спочатку називалися "Project Ferret" - з посиланням на маленького хижого ссавця, який заходить до своєї жертви в лігво, щоб убити її, - були перейменовані на Project Wild Weasel, щоб їх не плутати з кодовою назвою "Ferret", яку використовували під час Другої світової для радіолокаційних бомбардувальників протидії.

HARM - остання з цих ракет "повітря-земля": снаряд вагою близько 770 фунтів із дальністю близько 90 миль. Ці ракети можуть виявляти та вражати радари противника навіть після вимкнення радіолокаційних систем.

"Україна явно вчиться у західної військової думки. Україна приділяє велику увагу місіям SEAD", - сказав Фредерік Мертенс, стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень.

За його словами, ці місії можуть бути "дуже небезпечними", але російська ППО є "ключовою ціллю".

Він додав, що українська тактика "виходить далеко за межі класичних місій "Дикої ласки".

Адаптація західної зброї для використання в Україні

Складність адаптації HARM для України пов’язана з несумісністю старих реактивних літаків радянських часів, таких як МІГ-29 і винищувачі Су-27, із сучасними західними технологіями.

Минулого місяця заступник міністра оборони США з питань придбання та підтримки Вільям Лаплант заявив журналістам на конференції у Вашингтоні, що Україна використовувала iPad, щоб зробити українські літаки сумісними із західною зброєю.

З моменту здійснення необхідних адаптацій українські льотчики випустили сотні ракет HARM по російським радарам ППО. Однак їхня техніка змінилася, розповів Джастін Бронк, старший науковий співробітник відділу авіації та технологій у лондонському аналітичному центрі Royal United Services Institute (RUSI).

"Хоча спочатку вони досягли кількох успішних уражень російських систем ЗРК і радарів, російські оператори ЗРК швидко адаптували свою тактику", - сказав Бронк.

Тепер запуски HARM служать "скоріше придушливій, ніж руйнівній меті". Після запуску "ракети змушують операторів російських ЗРК вимкнути свої радари та змінити місце розташування, щоб уникнути ураження".

"Це залишає коротке вікно, в межах якого інші ударні системи, такі як ракети HIMARS або ракети Storm Shadow, можуть пробитися до найближчих цілей з набагато меншим ризиком бути перехопленими російськими ЗРК", - сказав Бронк.

В очікуванні F-16

Хоча модифіковані винищувачі радянських часів дозволяють українцям використовувати ракети HARM, модифікації не дозволяють українцям максимально використати всі їхні можливості.

"Він не має всіх можливостей, які має F-16", - сказав генерал Джеймс Хекер, командувач ВПС США в Європі, під час круглого столу на конференції Air, Space Cyber ​​Асоціації ВПС.

Тому поставка F-16 буде вирішальною для посилення української переваги в повітрі. Раніше цього тижня Нідерланди оголосили про плани розпочати поставки своїх винищувачів F-16 в Україну цієї осені. Раніше Данія заявила, що почне передавати свої літаки влітку.

"Робота з російською наземною протиповітряною обороною матиме вирішальне значення для того, щоб українські авіаудари могли наноситися в майбутньому після прибуття винищувачів F-16", - сказав Мертенс.

Хоча поставки такої невеликої кількості F-16 не слід переоцінювати, Мертенс вважає, що вони можуть суттєво вплинути на Крим.

"Крим вразливий: росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові, поповнення запасів залежить від Керченського мосту, і тут Путіну є що втратити як у політичному, так і у військовому плані", - сказав він.

F-16 для України: останні новини

Як відомо, до міжнародної авіаційної коаліції входять Бельгія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сполучене Королівство і Швеція.

Раніше Нідерланди пообіцяли передати Україні 24 винищувачі, Данія - 19, Норвегія не називала точної кількості.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомляли, що навчання українських пілотів в інших країнах все ще триває. Учора стало відомо, що деякі з них уже завершують його.

Офіційно про терміни поставок винищувачів та їхню кількість не повідомляють з міркувань безпеки.

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