Кількість "пташок" не розкривають.

Україна отримає перші американські винищувачі F-16 від західних партнерів уже за кілька тижнів.

Про це пише британська газета Evening Standard з посиланням на високопоставлене військове джерело. "Перші винищувачі F-16, які будуть поставлені із Заходу, прибудуть в Україну протягом кількох тижнів", - розповіло воно.

Зазначається, що винищувачі, які мають допомогти українській армії протистояти перевазі РФ у повітрі, мають бути поставлені в червні-липні. Які саме країни передадуть ці літаки - не вказується.

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F-16 для України: останні новини

Як відомо, до міжнародної авіаційної коаліції входять Бельгія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сполучене Королівство і Швеція.

Раніше Нідерланди пообіцяли передати Україні 24 винищувачі, Данія - 19, Норвегія не називала точної кількості.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомляли, що навчання українських пілотів в інших країнах все ще триває. Учора стало відомо, що деякі з них уже завершують його.

Офіційно про терміни поставок винищувачів та їхню кількість не повідомляють з міркувань безпеки.

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