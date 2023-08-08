За його словами, наразі снаряди до загарбників їдуть довше і доїжджає їх менше, що суттєво відбивається на перебігу наступу українських військ.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів про логістичні труднощі росіян після ударів по мостах, і зауважив, що найбільші проблеми у російських окупантів тепер з підвозом снарядів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо виникнення у Росії проблем з логістикою після успішних ударів Збройних сил України по кримських мостах, як це позначається на активності російських окупантів, і з чим вони мають найбільші складнощі.

"В першу чергу – з підвозом снарядів. Адже Крим наразі використовується як такий величезний склад для всього того угрупування, яке наразі намагається утримати так звану "лінію Суровікіна", власне російську потужну лінію оборони на Запоріжжі. Так само угрупування, яке не дає нам висадитися на лівий берег Дніпра з правого", - сказав Дикий.

Так, додав він, повністю все південне угрупування – і Херсонська, і Запорізька його частини – наразі забезпечується снарядами, патронами та технікою фактично одним шляхом – через півострів.

"Півострів і сам використовується як такий дуже великий забитий резервний склад. Але також і як артерія, куди по Кримському мосту завозять (озброєння та техніку – УНІАН) з власне законної території Росії, а далі – через Крим переправляють на окуповані материкові території України", - зазначив Дикий.

За його словами, головним слабким місцем всієї цієї схеми є те, що з Росії до Криму веде лише один міст, а з півострова на материк таких шляхових переходів "було нормальних три". "І вже два ми фактично перетворили на неробочі повністю. І більш того, відновлювати їх росіянам особливо немає сенсу. Тому що вони витратять дуже багато часу і грошей на їх відновлення, а після цього знов – одна наша ракета і все з нуля", - зауважив Дикий.

Так, зазначив він, фактично росіянам наразі лишився один шлях з півострова на материк – через Перекопський перешийок.

"Це єдина точка, де не мостовий перехід, а звичайна траса. Тому витрачати на неї ракети Storm Shadow нам сенсу немає. З трасами треба боротися інакше: нам треба трішки ближче підсунутися туди, щоб цю трасу взяти під артилерійський контроль. І коли це буде зроблено… фактично буде перебито повністю сполучення між півостровом та материковою частиною", - сказав Дикий.

Він також зазначив, що наразі логістика окупантів втричі ускладнена.

"Їм доводиться їхати в об’їзд, вони зав’язані на один перехід на Перекопському перешийку. Тобто снаряди їдуть довше, доїжджає їх менше. А це дуже суттєво відбивається на перебігу нашого наступу", - зауважив екс-командир.

Удари по мостах на півдні України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вдень 6 серпня стало відомо про "прильоти" по Чонгарському мосту на адміністративному кордоні з Кримом.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ запустили по мосту 12 ракет, дев’ять з яких нібито збила протиповітряна оборона російських окупантів.

Пізніше у мережі з'явились наслідки ударів 6 серпня по двох мостах на півдні України - по Чонгарському мосту і по мосту через протоку Тонка, який з'єднує тимчасово окупований Генічеськ з Арабатською стрілкою. На кадрах видно, що дорожнє покриття значно пошкоджене в обох випадках.

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