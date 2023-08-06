Відомо, що удари було завдано близько 15:00.

Атаку на Чонгарський та Генічеський автомобільні мости здійснили Сили оборони України.

Це підтвердило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України. Удари було завдано близько 15:00.

"Близько 15:00 Сили оборони України уразили два ключові шляхи сполучення окупантів - Чонгарський та Генічеський автомобільні мости. Слава Збройним силам України", - зазначили у СтратКомі.

Удари по мостах 6 серпня

Вдень 6 серпня російські пабліки заявили про "прильоти" по Чонгарському мосту на адміністративному кордоні з Кримом. За даними окупантів, по мосту вдарили ракетами. Всього зафіксовано три-чотири "прильоти".

Пізніше гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ обстріляли міст, який з'єднує окупований Генічеськ з Арабатською стрілкою. Колаборант стверджував, що Україна випустила по цьому мосту 12 ракет, з яких 9 збила ППО окупантів. Нібито був поранений один мирний житель, який проїжджав по мосту в момент прильоту.

У мережі показали наслідки ударів 6 серпня по двох мостах на півдні України. На кадрах видно, що дорожнє покриття значно пошкоджене в обидвох випадках.

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