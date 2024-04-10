Дипломати обговорили кроки, які були зроблені на виконання доручення президента України Володимира Зеленського з пошуку додаткових систем ППО "Patriot" для України.

Українська сторона знає, де знає, де знаходяться системи "Patriot" і працює на всіх рівнях задля посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками телефонної розмови з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем, інформує прес-служба МЗС.

Там повідомляють, що дипломати обговорили кроки, які були зроблені на виконання доручення президента України Володимира Зеленського з пошуку додаткових систем ППО "Patriot" для України.

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"Дипломатія Петріотів у повному розпалі", - зазначив Кулеба.

У свою чергу Боррель поінформував Кулебу стосовно кроків, зроблених ЄС.

"Я знову обговорював сьогодні з міністром закордонних справ Кулебою зусилля ЄС щодо прискорення військової підтримки України, зокрема систем ППО та боєприпасів. Я звертаюся до держав-членів ЄС, щоб спонукати їх визначити доступне обладнання, яке потрібне Україні", - написав він.

Також вони обговорили постачання артилерійських боєприпасів та іншої військової допомоги Україні.

Patriot для України - деталі

Євросоюз робить недостатньо для захисту України від російських ракетних атак і ударів КАБами, якими окупанти намагаються знищити українські міста.

У зв'язку з цим Євросоюз має терміново надати країні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Він зазначив, що європейська армія має близько 100 систем Patriot, тому не може бути переконливим аргументом те, що країни Євросоюзу нібито не можуть їх виділити Україні.

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