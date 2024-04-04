Кулеба і Блінкен обговорили наступні кроки найближчими днями та тижнями розблокувати додаткову допомогу США для України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляє, що Сполучені Штати Америки негайно вживають заходів на заклик України надати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Про це глава МЗС України повідомив за підсумками зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

Кулеба зустрівся з Блінкеном, щоб висловити вдячність Сполученим Штатам за всю допомогу, яку вони надали Україні від початку повномасштабної агресії Росії.

"Я поінформував Держсекретаря США Блінкена щодо посилення повітряного терору Росії проти українських міст і громад, у тому числі з використанням балістичних ракет, і закликав наших американських партнерів знайти можливості якомога швидше забезпечити додатковими системами протиповітряної оборони "Patriot". Я вдячний Держсекретарю США за негайно вжиті заходи взаємності на цей заклик", - наголосив Кулеба.

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Окрім того, Кулеба і Блінкен обговорили наступні кроки найближчими днями та тижнями розблокувати додаткову допомогу США для України.

"Сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО продемонструвало, що всі союзники НАТО усвідомлюють, наскільки це питання є актуальним. Ми всі потребуємо його вирішення якнайшвидше", - заявив Кулеба.

Patriot для України - деталі

Кулеба закликає міністрів закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) передати Україні усі наявні в світі системи протиповітряної оборони Patriot.

Глава МЗС України заявляє, що міжнародні партнери України не надають достатньої кількості систем протиповітряної оборони для захисту від російських ракетних атак, хоча вони мають в наявності у своїх арсеналах понад 100 систем Patriot. На його переконання, питання забезпечення України належною кількість систем ППО залежить від політичної волі партнерів. Мінімальна кількість "Петріотів", потрібна Україні для забезпечення значного додаткового захисту, становить 5-7 одиниць.

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