Боррель висловив думку, що західні партнери України повинні більше уваги приділяти тому, як не дати її зруйнувати.

Євросоюз робить недостатньо для захисту України від російських ракетних атак і ударів КАБами, якими окупанти намагаються знищити українські міста.

У зв'язку з цим Євросоюз має терміново надати країні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Він зазначив, що європейська армія має близько 100 систем Patriot, тому не може бути переконливим аргументом те, що країни Євросоюзу нібито не можуть їх виділити Україні.

"І все ще ми не можемо надати сім, які вони відчайдушно просять", - обурився Боррель.

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Він наголосив, що країни-члени Євросоюзу мають приділяти більше уваги не тільки майбутньому відновленню України, а й тому, як запобігти її руйнуванню нині. Боррель вважає, що найкращий шлях, щоб менше витрачати на відновлення - це зараз витрачати більше для запобігання руйнуванням.

"Українці не мають можливостей для того, щоб уникнути руйнувань, тому що, чесно кажучи, ми повинні були б робити більше і швидше, щоб у них були можливості, яких вони потребують", - констатував головний європейський дипломат.

Системи Patriot для України

27 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що системами Patriot володіє багато країн, і ці комплекси можуть і повинні бути передані Україні якнайшвидше.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Тоді ж він зазначив, що до 7 одиниць цих систем могли б убезпечити небо для індустрії, шкіл і українських військових.

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