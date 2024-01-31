За словами Вільяма Бернса, війна президента держави-агресора Володимира Путіна вже стала провалом РФ на багатьох рівнях.

Щонайменше 315 тисяч російських окупантів були поранені або вбиті в ході війни в Україні. Про це у своїй колонці для журналу Foreign Affairs повідомив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

За його словами, війна президента держави-агресора Володимира Путіна вже стала провалом Росії на багатьох рівнях.

"Його первісна мета захопити Київ і підпорядкувати собі Україну виявилася дурною та ілюзорною. Його армія зазнала величезних втрат. Щонайменше 315 тисяч російських солдатів було вбито або поранено, дві третини довоєнних російських танків було знищено, а розхвалена десятиліттями програма Путіна з військової модернізації була сплюндрована", - заявив Бернс.

Він наголосив, що все це – прямий результат доблесті та майстерності українських воїнів, підкріплений підтримкою Заходу.

"Тим часом російська економіка зазнає довгострокових невдач, і країна приречена на долю економічного васала Китаю. Роздуті амбіції Путіна також мали протилежний результат: вони спонукали НАТО розширюватися та посилюватися", - резюмував директор ЦРУ.

Війна в Україні очима ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс назвав головне завдання України на 2024 рік. Він зазначив, що для Сполучених Штатів вихід із війни та припинення допомоги Україні стало б автоголом історичного масштабу. При цьому, за його словами, зацикленість Путіна на контролі над Україною та її вибором не варто недооцінювати, адже він вважає, що без цього контролю РФ "не може бути великою державою, а він не може бути великим російським лідером".

Водночас очільник ЦРУ вважає, що репресивна хватка Путіна навряд ослабне найближчим часом, однак війна в Україні поступово роз'їдає його владу. На думку Бернса, 2024 рік буде важким для фронту, а також стане випробуванням на міцність, "наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за свободу і незалежність". Водночас справжнім ключем до успіху він називає збереження допомоги України від Заходу.

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