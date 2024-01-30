Він вважає, що Росії треба показати, яку високу ціну вона платить за свій напад.

Для Сполучених Штатів Америки вихід з війни та припинення допомоги Україні стало б автоголом історичного масштабу. Таку думку висловив директор ЦРУ Вільям Бернс у свої колонці для Foreign Affairs.

За його словами, зацикленість Путіна на контролі над Україною та її вибором не варто недооцінювати. "Він вважає, що без цього контролю Росія не може бути великою державою, а він не може бути великим російським лідером", - пише Бернс.

Очільник Центрального розвідувального управління вважає, що репресивна хватка Путіна навряд ослабне найближчим часом, однак війна в Україні поступово роз'їдає його владу. На його думку, 2024 рік буде важким для фронту, а також стане випробуванням на міцність, "наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за свободу і незалежність".

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"Відновлюючи російське оборонне виробництво - за допомогою критично важливих компонентів з Китаю, а також зброї і боєприпасів з Ірану і Північної Кореї - Путін продовжує робити ставку на те, що час на його боці, що він може розгромити Україну і виснажити її західних прихильників. Завдання України полягає в тому, щоб підірвати зарозумілість Путіна і продемонструвати високу ціну для Росії продовження конфлікту, не лише досягаючи прогресу на фронті, але й завдаючи глибших ударів у тилу і досягаючи стабільних успіхів у Чорному морі", - пише Бернс.

Директор ЦРУ вважає, що після цого Путін може знову почати погрожувати світові ядерною зброєю. На його думку, нерозумно повністю відкидати ризики ескалації, однак так само нерозумно надмірно залякуватися.

Справжнім ключем до успіху Бернс називає збереження допомоги України від Заходу. "При менш ніж п'яти відсотках оборонного бюджету США, це відносно скромні інвестиції, які приносять значну геополітичну вигоду США і помітні прибутки для американської промисловості. Продовження поставок озброєнь поставить Україну в сильнішу позицію, якщо з'явиться можливість для серйозних переговорів. Це дає шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росі", - додав він.

Проблеми з допомогою від США: останні новини

Як відомо, конгресмени вже тривалий час не можуть домовитися про додаткову допомогу Україні. Республіканці вимагають, щоб Білий дім погодився на імміграційну реформу, перш ніж вони схвалять фінансування цієї допомоги.

У президента Джо Байдена неодноразово заявляли, що ця допомога є критичною для українського війська та здатності України чинити опір окупаційній армії РФ.

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