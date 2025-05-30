Україна змушує Росію переганяти свою стратегічну авіацію, вважає Ігор Романенко.

Росіяни стягують значу кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на аеродром Оленья, щоб заплутати українську розвідку. Зокрема в питаннях планування маршрутів для українських БПЛА.

Таку думку в етері "Radio NV" висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко. "Вони таким чином себе захищають. Поки ми зберемося, поки проведемо розвідку, сплануємо маршрути. А вони піднімуться та передислокуються. І ми бачимо, що вони весь час намагаються це робити. І це добре, адже вони витрачають ресурс, займаються збереженням замість того, щоб завдавати ударів", – пояснив Романенко.

Генерал-лейтенант назвав це важливим досягненням Сил оборони України і порівняв його з початком операцій на Чорному морі, які були спрямовані на витіснення флоту Росії.

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"Дивіться до яких результатів це призвело. Що ми їх загнали в інші порти, знищили третину кораблів та суден. Тепер ми таким чином ганяємо їхню стратегічну авіацію", – додав Романенко.

Стратегічна авіація РФ: важливі новини

Раніше идання Defense Express з посиланням на супутникові знімки повідомило, що Росія стягнула до 20% від усієї кількості стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на аеродром Оленья.

Також окупанти перекинули туди літаки Ан-12, які можуть належати як до транспортної авіації противника, так і до морської. Водночас експерти зазначають, що під час останнього масованого удару 26 травня Росія застосувала проти України лише 3 з 11 стратегічних бомбардувальники, які знаходилися на цьому аеродромі.

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