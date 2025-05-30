Зокрема, ворог хоче ускладнити фіксацію моменту бойового вильоту бортів на виконання нового ракетного удару по Україні.

Росія перекинула на аеродром "Оленья" в Мурманській області 20% від усієї кількості її стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про це повідомляє українське видання Defense Express з посиланням на супутникові знімки, опубліковані ресурсом AviVector у соцмережі Х.

Згідно з одним із кадрів, станом на 26 травня росіяни зосереджували на аеродромі "Оленья" одночасно 11 бортів Ту-95МС, а це 20% від усього флоту літаків цього типу в Росії. Також там перебували пʼять літаків Ан-12 – вони можуть належати як до транспортної авіації противника, так і до морської.

"Також є цікава деталь в тому, що із наявних станом на 26 травня на аеродромі "Оленья" 11 Ту-95МС в ракетному ударі по Україні в цей день було задіяно лише три такі бомбардувальника. Що може виглядати як реально співвідношення можливостей стратегічної авіації РФ в плані "наявні літаки/реально готові до застосування"", – йдеться в матеріалі.

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Водночас на аеродромі "Енгельс", звідки зокрема злітають ворожі літаки під час масованих ударів по Україні, станом на 25 травня стояли одночасно шість бомбардувальників Ту-95МС, три борти Ту-160 та ще чотири винищувачі Су-34. Примітно, що вже наступного дня там залишалися три Ту-95МС, стільки ж літаків Ту-160, а також два Су-34.

Після того, як 26 травня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України, на аеродромі "Енгельс" одночасно приземлилися сім бортів Ту-95МС. Ще один ворожий бомбардувальник вирушив на "Оленью".

"Із цих специфічних маневрів можна зробити припущення, що росіяни постійно переганяють свої бомбардувальники між різними аеродромами навмисне, аби заплутати розвідувальні структури Сил оборони України та країн-партнерів. Зокрема, щоб ускладнити фіксацію моменту бойового вильоту на виконання нового ракетного удару по Україні. При цьому виходить, що рашисти йдуть на такі маневри навіть ціною перевитрати обмеженого ресурсу по льотних годинах для Ту-95МС, Ту-22М3 ну й Ту-160 заодно", – констатували автори матеріалу.

Ту-95МС: що відомо про російські бомбардувальники

Ту-95М – стратегічний бомбардувальник, який російські окупаційні війська часто застосовують під час ракетних ударів по Україні. Він здатен нести еликої дальності, зокрема Х-101 та Х-555 – вони, своєю чергою, можуть нести ядерні або звичайні боєголовки. Старі модифікації цих літаків можуть нести і ракети Х-55.

Дальність польоту без дозаправки становить понад 12 тисяч кілометрів, а екіпаж літака складається з 6-7 осіб.

Варто зазначити, що серед літаків, з яких Росія бʼє по Україні, є борти, які країна-агресорка отримала від України в якості "оплати" боргів за газ.

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