Також на авіабазі присутні Ту-22 та Міг-31.

Російські окупаційні війська стягують бойові літаки Ту-95МС до Сибіру. Про це з посиланням на супутникові знімки повідомляє OSINT-дослідник MT Anderson.

"Авіабаза "Біла". Триває нарощування кількості стратегічних далекобійних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі "Біла" на сході Сибіру (за повідомленнями, використовуються для ударів по Україні", – йдеться в його повідомленні в соцмережі Х.

Дослідник зауважив, що на супутникових знімках видно 9 бомбардувальників Ту-95 на пероні. Один з бортів приземлився там нещодавно.

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Він також додав, що на авіабазі перебувають й інші літаки: фіксується "значна присутність" Ту-22, Міг-31 і Су-27.

"Є щонайменше 1 літак Ту-160, але може бути і 4. Також присутні кілька транспортних літаків Ан-26", – зазначив MT Anderson.

Війна в Україні: це варто знати

Повітряні сили ЗСУ розгромили російський пункт управління БПЛА. Прилетіло по обʼєкту, розташованому в районі н.п. Тьоткіно, що на Курщині. За даними Генштабу ЗСУ, ліквідовано до 20 окупантів. Також знищено їхню техніку.

Тим часом російські "воєнкори" заявили про новий прорив кордону Курської області. За їхніми даними, бої ведуться поблизу сіл Званне і Тьоткіно.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше казав, що творена українськими захисниками у прикордонні Курської області Росії буферна зона все ще зберігає актуальність. Він додав, що операція Сил оборони, яка триває з серпня 2024 року, досягла більшості цілей.

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