За словами Ратті "Вікінга" Бурдулі, ніхто не завдав Грузії стільки зла, як російський народ

Знищити армію Росії в Україні – це шанс звільнити і Грузію від російського впливу. Про це в інтерв'ю Online.UA заявив військовий Міжнародного легіона ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі.

За його словами, російський правитель Путін мріє про Російську імперію та Радянський Союз. При цьому ніхто не завдав Грузії стільки зла, як російський народ.

"Знищити цю імперію зла – це шанс звільнити Грузію також. Як грузин, я можу сказати, що для нас все одно, ми воюватимемо проти росіян всюди - хоч на Місяці, чи Марсі. Краще війна, аніж жити як раб", - сказав грузинський легіонер. Відео дня

Він підреслив, що для нього російське вторгнення в Україну – це персональна війна.

"Тому що, якщо ми переможемо тут, вони втратять усю владу на Кавказі та у регіонах усього пострадянського світу. І ми можемо звільнити наші окуповані території. Для нас це є шанс. І я думаю, що всі грузини теж так гадають. І ми бачимо вас, українців як наших братів у цій війні. Адже у нас один ворог, і ситуація одна", - сказав Ратті "Вікінг" Бурдулі.

Він порівняв російську агресію в Донецьку, Луганську та Криму з агресією РФ в Абхазії та Самачабло.

"У Грузії добре розуміють, що таке військовий напад Росії. Ми маємо 300 років історії війни з Росією. Грузія дуже давня країна, їй 4 тисячі років. І у нас були війни з усіма - і з Римською Імперією, і з Грецією, Помпей був у Грузії. Із монголами, турками, арабами, татарами. Ніхто не завдав стільки зла у Грузії, як росіяни. Навіть у Радянський Союз. Вони перефарбували грузинську церкву V століття із білого на червоний. Тому що всередині була мозаїка, і вона була дуже важливою та цінною. Вони хотіли знищити етнічну ідею Грузії та грузинів. І коли 1921 р. прийшла Червона Армія до Грузії, це вже був Радянський Союз. Вони вбили всіх, хто міг читати", - резюмував військовий.

Грузини на війні в Україні - останні новини

У Грузії нині відбувається те саме, що в Україні 10 років тому. Таку думку висловив командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі, який воює проти окупантів на боці ЗСУ.

За його словами, весь "Грузинський легіон" підтримує грузинське суспільство на протестах в Грузії, але зараз головна битва проти російського впливу – в Україні.

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