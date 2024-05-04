На сьогоднішній день у складі "Грузинського легіону" понад 1300 військових.

Сьогоднішні акції протесту в Грузії проти законопроекту про "іноагентів" нагадують події 10-річної давнини в Україні.

Таку думку висловив командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі, який воює проти окупантів на боці ЗСУ, передає Голос Америки. Він зазначив, що головна битва з РФ сьогодні відбувається в Україні, і коли росіяни зазнають там поразки, Кремль відступить і в Грузії.

Весь "Грузинський легіон" підтримує грузинське суспільство на протестах в Грузії, але зараз головна битва проти російського впливу – в Україні, підкреслив командир легіону.

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"Головна битва проти справжньої сили – в Україні. Ми хочемо бути там (в Грузії), але мусимо продовжити нашу боротьбу. Коли зло буде переможене в Україні, воно відступить і в Грузії. В Грузії відбувається те саме, що відбувалось в Україні 10 років тому, коли все почалось, почалась російська окупація", – зазначив Мамулашвілі.

Він додав, що ідея створення "Грузинського легіону" з’явилась у нього під час подій на Майдані в Україні, коли поліція побила протестувальників. Добровольчий батальйон було створено у 2014 році, а з лютого 2016 року увійшов до складу ЗСУ. На сьогоднішній день у складі "Грузинського легіону" понад 1300 військових.

"Грузини не здадуться поки не прикінчать Росію в Україні. "Грузинський легіон" – об’єднання, яке зробить все можливе, щоб розділити Росію на шматки", – сказав Мамулашвілі.

Закон про "іноагентів" у Грузії

Кілька днів тому парламент Грузії схвалив у другому читанні законопроект "Про прозорість іноземного впливу". Після цього в країні спалахнули масові протести. Поліція застосувала проти протестувальників водомети та силу, а також проводила масові обшуки та арешти.

Законопроект, якщо стане законом, вимагатиме від організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися в країні як "агенти іноземного впливу".

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