Інформації про постраждалих наразі немає.

Ввечері в середу, 26 березня 2025 року, російські окупаційні війська масовано атакували Дніпро.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, внаслідок ворожої атаки у місті виникло одразу кілька пожеж.

"Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

"Суспільне" інформує, що в одній з адмінбудівель міста вилетіло скло.

Тим часом у мережі публікують кадри з наслідками російської атаки:

Атаки РФ по Україні

26 березня російські терористи атакували також Сумщину та Харківщину. У Золочеві Харківської області семеро постраждалих – 14-річну дівчинку госпіталізували у важкому стані.

Тим часом у Харкові пролунали щонайменше 15 вибухів. Там постраждали вісім осіб, інформував мер міста Ігор Терехов. За даними глави ОВА, 14-річну дівчину госпіталізовано у стані середньої важкості.

Крім того, постраждали багатоповерхівки. Також сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури в Київському районі міста.

Тим часом у Сумській області вибухи було чути в Сумах та Конотопі – там удару було завдано по цивільній інфраструктурі. Також, попередньо, відомо про одного пораненого чоловіка в Конотопі.

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